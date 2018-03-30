أعلنت وزارة الدفاع الروسية خروج أكثر من 143 ألف شخص من الغوطة الشرقية منذ بدء عمل الممر الإنساني.

وقالت الوزارة في بيان: "منذ بدء عمل الممر الإنساني في الغوطة الشرقية وبمساعدة مركز المصالحة الروسي خرج أكثر من 143 ألف شخص".

وأضاف البيان: "عدا عن ذلك، فإن مركز المصالحة يجري مفاوضات مع مسلحي جيش الإسلام لخروجهم مع عائلاتهم"،حسبما ذكرت اليوم الجمعة وكالة سبوتنيك.

وبحسب البيان، قام المدنيون يوم أمس، بالخروج إلى الشوارع يطالبون المسلحين بقبول شروط القوات الحكومية".

يشار إلى القوات الحكومية ،المدعومة من روسيا، تشن منذ يوم 18شباط/فبراير الماضي هجوما عنيفا على الغوطة الشرقية وبلداتها التي تحاصرها منذ عام 2013، مما مكنها من السيطرة على معظمها، ودفع قرابة سبعة الاف من مسلحي المعارضة إلى مغادرتها إلى ادلب مؤخرا .

تشكل خسارة الغوطة الشرقية ضربة موجعة للفصائل المعارضةو تعد الاكبر منذ خسارة مدينة حلب نهاية العام 2016.