روسيا تطالب بريطانيا بخفض عدد الموظفين في سفارتها

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ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن بريطانيا يجب أن تقلص عدد الموظفين في سفارتها والقنصليات في روسيا إلى مستوى، يطابق عدد الموظفين الروس في بريطانيا.

وأعلنت الوزارة في بيان أنه تم استدعاء السفير البريطاني، لوري بريستو للاجتماع لتلقي الطلب.

ولم تكشف الوزارة عن العدد المحدد للموظفين، الذين يجب أن يغادروا السفارة البريطانية.

وكانت بريطانيا قد طردت في وقت سابق من هذا الشهر 23 دبلوماسيا روسيا.

وردت روسيا بإجراء مماثل، وسط خلاف دمر العلاقات المتوترة بالفعل بين روسيا والغرب.

يأتي الخلاف بين موسكو والغرب على خلفية تسميم العميل الروسي المزودج السابق سيرجي سكريبال في مدينة سالزبري البريطانية. وتتهم لندن موسكو بالتورط في الواقعة، بينما تنفي موسكو ذلك.