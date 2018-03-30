كشفت المؤشرات الأولية، لعمل اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد، عن تقدم المستشار بهاء ابو شقة على نظيره المهندس حسام الخولي، وذلك بفارق بسيط يتراوح ما بين عشرون الى ثلاثون صوتا فى كل صندوق.

وانتهت اللجنة من فرز تسع صناديق من إجمالي 24 صندوقا، ووفقا الكشوف الانتخابية للجمعية العمومية لحزب الوفد، فإنه يحق لـ4362 عضوا التصويت فى انتخابات رئاسة الحزب، والمشاركة فى التصويت على لائحة الحزب الجديدة.

وبدأ حزب الوفد، صباح اليوم الجمعة، في استقبال أعضاء الهيئة الوفدية بمختلف محافظات الجمهورية للتسجيل في الجمعية العمومية قبل المشاركة في انتخابات رئيس الحزب، والتصويت على تعديلات اللائحة الداخلية للحزب والتي تضم ما يقرب من 15 مادة.

ويتنافس على رئاسة الحزب المستشار بهاء أبوشقة، سكرتير عام الحزب، والمهندس حسام الخولى، نائب رئيس الحزب، والدكتور ياسر حسان، مساعد رئيس الحزب، وعلاء شوالى، عضو الهيئة الوفدية، وحفيد الزعيم الراحل سعد زغلول، و وسيد طه، نائب رئيس لجنة.