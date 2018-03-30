الزراعة: حملات إرشادية لمحاصيل الخضر والفاكهة لمواجهة التغيرات المناخية

بدأت وزارة الزراعة، حملات مرورية مكثفة وقوافل إرشادية مع بداية زراعة العروة الصيفية من قبل الإدارة العامة للخضر والفاكهة بالتعاون مع معهد أمراض النبات والوقاية بقرى المحافظات، للنزول إلى الحقول وتوعية المزراعين بمخاطر التغيرات المناخية والتقلبات الجوية ،خاصة مع جنى ثمار الخضر والفاكهة.

وجاء في تقرير صادر عن وزارة الزراعة، أن اللجان تعمل على تقديم جميع التوصيات الفنية والإرشادات للمزارعين، واتباع النظم السليمة لحماية النباتات من التغيرات المناخية، حتى لا تتأثر المحاصيل الزراعية من قلة الإنتاج وتساقط الثمار، كما تعمل اللجان على رصد الحالة المرضية والحشرية للمحاصيل على أرض الواقع، وسرعة التدخل والعلاج من خلال لجان متخصصة تتوجه إلى الحقول مباشرة.

وتابع التقرير الصادر، اليوم، أن اللجان تعمل أيضا على رصد كافة المشكلات التى تواجه المزارعين بالمحافظات المختلفة، والتوجيه بحلها بشكل فورى ، كما تعقد اللجان ندوات إرشادية فى القرى والحقول للمزراعين ، وعمل برامج إرشادية متخصصة على أعلى مستوى، يقدمها مجموعة من أساتذة مركز البحوث الزراعية متخصصون فى أمراض النبات والعمليات الزراعية الإرشادية بقرى المحافظات.

وأوضح التقرير، أن إدارة الحاصلات الزراعية والبستانية تقوم حالياً بعمل دورات تدريبية مكثفة لإقناع المزارعين بتعظيم الاستفادة من وحدة المساحة المنزرعة من محاصيل الخضراوات داخل الزراعات الحقلية، وذلك لضبط منظومة الأسعار وتحقيق الاكتفاء الذاتى من خلال الاعتماد على الزراعات الثانوية لمحاصيل الخضر، وتنفيذ البرامج التدريبية وإعداد سيناريوهات لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية على إنتاج محاصيل الخضر والمحاصيل البستانية خلال السنوات المقبلة، واستنباط سلالات من هذه المنتجات ذات إنتاجية، ومراجعة المقننات السمادية التى تضمن تحقيق أعلى إنتاجية.