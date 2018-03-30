مقتل 20 عاملا من ميانمار في حريق حافلة غربي تايلاند

ذكرت الشرطة أن 20 عاملا مهاجرا من ميانمار لقوا حتفهم جراء اندلاع حريق على متن حافلة في غربي تايلاند في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة.



واشتعلت النيران في الحافلة، التي كانت تقل 47 عاملا مهاجرا، في إقليم تاك التايلاندي، وفقا لما ذكره المتحدث باسم شرطة تاك، ريوات إيامتاك، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).



وقال ريوات إن عشرين عاملا حوصروا وماتوا في الحافلة بينما تمكن باقي الركاب من الفرار. وأصيب شخص بحروق بالغة بينما أصيب اثنان آخران بجروح طفيفة.



وأضاف: "ما زلنا لا نعرف سبب الحريق. السائق أبلغني إنه كان يشم دخان سجائر قبل اندلاع الحريق، لكننا بحاجة لمزيد من التحقيق".



وكانت الحافلة متجهة إلى منطقة صناعية بالقرب من بانكوك.



وجاء الحادث في الوقت الذي يتدفق فيه مليون شخص من ميانمار لتسجيل أنفسهم كعمال مهاجرين في تايلاند قبل الموعد النهائي الذي فرضته الحكومة السبت.



كما يتعين على العمال الحصول على تصاريح عمل بحلول نهاية يونيو، حيث تسعى بانكوك لمكافحة الاتجار بالبشر.



وقال روات إن العمال الذين كانوا في الحافلة هم من بين الآلاف الذين تمكنوا بالفعل من الحصول على تصاريح عمل بعد عملية طويلة وصعبة.



ويبلغ عدد العمال المهاجرين في الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا 3.8 مليون عامل، منهم 800 ألف عامل لا يحملون وثائق وغير مسجلين.



وجاء الحادث بعد أسبوع من حادث تحطم حافلة أسفر عن مقتل 15 تايلانديًا في شمال شرقي تايلاند. وكشف تحقيق للشرطة أن السائق كان تحت تأثير "الميتامفيتامين"، وهو مخدر شهير في جنوب شرق آسيا.



وتايلاند لديها أكبر عدد من الوفيات على الطرق في العالم، تليها كل من ملاوي وليبيريا، وفقا لموقع أطلس العالمي.