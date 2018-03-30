مستشار الرئيس الفلسطيني: شعبنا يقف صامدا مدافعا عن أرضه في وجه الاحتلال

قال نبيل شعث، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن الاشتباكات بين الفلسطينين وقوات الاحتلال الإسرائيلي على حدود قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 5 شبان، مشيرًا إلى قيام الشعب الفلسطيني بـ«هبة وطنية» إحياءً لذكرى يوم الأرض.

وأضاف «شعث»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الآن»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن المظاهرات في الضفة وغزة تعبر عن الصمود الدائم لأبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، متابعًا: «تعداد الفلسطينيين الذي أعلن أول أمس، أرعب الإسرائيليين بعد أن تأكدوا زيادة عدد الفلسطينيين عن جملة عدد اليهود بـ200 ألف».

وذكر أن الشعب الفلسطيني يدافع عن أرضه وعن القدس، ويقف صامدًا في وجه الاحتلال، موضحًا أن النضال الشعبي، حتى ولو لم يكن مسلحًا، إلا أنه سلاح قوي يراه العالم والعدو الإسرائيلي.

وتابع: «هم يدركون أنهم لا يستطيعوا أن يردعونا أو يوقفونا، فنحن شعب له حق وأرض يدافع عنه، وما يجري الآن إثبات لهذا الحق، ودلالة الوحدة الوطنية لأبناء الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة».

وأكد أنه لم تطلق طلقة واحدة على قوات الاحتلال، ولكن التهديد والقتل يأتي من قبلهم، مشيرًا إلى مواجهة الفلسطينيين للاحتلال بصدور عارية.

ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التحرك والدفاع عن حق الشعب الفلسطيني، قائلًا إنهم صامدون وينتظرون وقوف العالم بجانبهم.

ولفت إلى رفض عالمي ضد خطوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنقل سفارة بلاده إلى القدس والاعتراف بها عاصمة لدولة الاحتلال، مستطردًا: «العالم يتغير بسرعة، ويتغير ضد مصلحة أمريكا وهذا معناه ضد مصلحة إسرائيل، وهو ما يعني فرصة لنا ولصمودنا».

واحتشد آلاف الفلسطينيون على الحدود بين قطاع غزة والأراضي المحلة، إحياءً لذكرى «يوم الأرض».