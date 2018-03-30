اختتمت اليوم فاعليات اليوم الأول لكأس أفريقيا والبطولة العربية للتريثلون مرحلة "age group" والتي تستضيفهم شرم الشيخ خلال الفترة من 29 إلى 31 مارس 2018، ويشارك فيها 400 لاعب ولاعبة يمثلون 30 دولة .

وكرم اللواء أحمد ناصر، رئيس الاتحاد المصرى والعربى والافريقى للتريثلون، واللواء/ خالد فودة محافظ جنوب سيناء الفائزين، وكذلك رئيس "بارى سيف" الاتحاد الامريكى للتريثلون، وأحسن حكم و حكمة في أمريكا، وذلك بمشاركة د. عماد البنانى رئيس الاتحاد المصرى والعربى للرياضة للجميع، والإعلامى/ أيمن بدر، و نادر التنطاوى مدير عام الهيئات بوزارة الرياضة ، و ممدوح على المديرالتنفيذى للاتحاد المصرى للتريثلون، و ايمان حسن وكيل وزارة التربية والتعليم.

ووجه ناصر، الشكر لمحافظ جنوب سيناء على اهتمامه برياضة للتريثلون والتسهيلات التي قدمها لإقامة البطولة في مدية شرم الشيخ، كما وجه الشكر للمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة على متابعته للبطولة و دعم وزارة الرياضة المادى و المعنوى والاعلامى.

يذكر ان فعاليات اليوم الثاني تبدأ غدًا في تمام الساعة السادسة صباحًا، بمشاركة 30 دولة تحتسب نتائجها كأحد النقاط المؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020، ومن أبرز الدول المشاركة: "فرنسا وايطاليا وسلوفينيا وروسيا وهونج كونج وبولنداوكازخستان والمغرب وتونس والجزائر والسعودية والاردن والعراق ولبنان بالإضافة الى مصر البلد المستضيف".