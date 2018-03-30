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أعلن مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك انه سيتم عقد جمعية عمومية بعد أربعين يوما، وتحديد في يومي 10 و11 مايو المقبل.

وجاءت تصريحات مرتضى في ظل الأزمة التي يعيشها النادي بسبب استمرار وجود لجنة مالية تشرف على إدارة شؤون القلعة البيضاء المادية.

وقال مرتضى: "سنعقد جمعية عمومية يومي 10 و11 مايو المقبل، ونحن كمجلس إدارة نرفض الوصاية من اللجنة المالية المشرفة على نادي الزمالك ومن ثم، فإن الجمعية العمومية هي صاحبة القرار".

وواصل مرتضى منصور تأكيده على رفضه مشاركة هاني العتال نائب رئيس النادي في اجتماعات مجلس الإدارة بحجة عدم صحة عضويته.

من ناحية أخرى، أكد خالد طلعت مدير النشاط الرياضي أنه حال استمرار اللجنة التي تدير النادي ماليا، فإنه سيتم تجميد النشاط الرياضي.

وكان مدير النشاط الرياضي بنادي الزمالك، أعلن عن هذا الأمر من خلال الاذاعة الداخلية للنادي.