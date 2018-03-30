قال المتحدث الرسمي باسم حركة فتح، أسامة القواسمي، إن الشعب الفلسطيني يبعث برسالة إلى المحتل الإسرائيلي في ذكرى يوم الأرض بأنه لن يرفع الراية البيضاء ولن يرضخ للإملاءات ولن يقبل بالابتزاز الأمريكي، مشيرًا إلى دفاع الفلسطينيين عن عروبة أرضهم.

وأضاف «القواسمي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الآن»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الجمعة، أن الفلسطينيين يبعثون برسالة إلى البيت الأبيض الذي اتخذ قرارات مجحفة بحقهم، بأنهم أصحاب حق تاريخي وقانوني ويؤكدون تمسكهم بالأرض المعجونة بدماء الشهداء، رغم الظروف العربية الصعبة التي مكنت أمريكا وإسرائيل من اتخاذ إجراءاتهم، متابعًا: «لكننا سنبقى وفيين لدماء الشهداء وسنحرك العالم الإنساني من خلال عدالة قضيتنا وصمود شعبنا والدماء التي تسفك دون وجه حق».

وأوضح أن الانقسام العربي ووجود أجندات عربية متعددة أضر بالقضية الفلسطينية ووضعها في هذا المستوى، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية، ولن يسمح أي عربي بتصفيتها.

واستطرد: «الشعب الفلسطيني الآن يقول كلمته بكل فصائله من فتح وحماس والقوى الشعبية والمستقليين، نعم هناك انقسام لكن هناك وحدة شعب وهدف، وهي بداية جيدة لمقاومة شعبية».

وتابع: «هناك من يجلس في قصره ولا يعجبه تضحيات الشعب الفلسطيني، وقال للرئيس محمود عباس، أن 50 شهيدًا فقط لا يكفي لحل القضية الفلسطينية، وأن علينا أن نقدم اكثر بينما في بلده لم يسمح لمسيرة من 3 نساء أن تخرج لنصرة الأقصى».

واحتشد آلاف الفلسطينيون على الحدود بين قطاع غزة والأراضي المحتلة، الجمعة، إحياءً للذكرى الـ42 لـ«يوم الأرض»، بينما أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أن المنطقة عسكرية مغلقة.

وقالت مصادر طبية فلسطينية، إن عدد شهداء الاشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال ارتفع إلى 8 شهداء،بينما أصيب 1100 آخرين.