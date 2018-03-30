مولودية الجزائر يقسو على اتحاد البليدة وينتزع المركز الثالث بالدوري

انتزع مولودية الجزائر المركز الثالث، بعد فوزه الكبير على اتحاد البليدة المتذيل 4 / 1 ، اليوم الجمعة، ضمن مباريات المرحلة الرابعة والعشرين من مسابقة دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم.

ورفع مولودية الجزائر رصيده إلى 40 نقطة، متأخرا بخمس نقاط عن شباب قسنطينة المتصدر، ونقطة واحدة عن مولودية وهران الوصيف، فيما يظل اتحاد البليدة في المركز الأخير بـ18 نقطة، ليقترب بشكل كبير من العودة إلى دوري الدرجة الثانية.

وتقدم عبد الرحمن حشود، لمولودية الجزائر في الدقيقة 12، لكن عيسى الباي، ادرك التعادل لاتحاد البليدة في الدقيقة 21.

وعاد المولودية بقوة في الشوط الثاني ونجح في تسجيل ثلاثة أهداف عن طريق وليد درارجة، في الدقيقتين 62 و67، ثم محمد سويبع، في الدقيقة 74.

وأضاع الحارس فوزي شاوشي، ركلة جزاء للمولودية في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

ويحل مولودية الجزائر ضيفا على شبيبة القبائل الثلاثاء المقبل، في مباراة مؤجلة من المرحلة 23.