«الصوت والضوء» تعيد السياحة لمعبد أبو سمبل

توفر شركة الصوت والضوء المولدات الخاصة بها لإعادة التيار الكهربائي لمعبد أبو سمبل بعد انقطاع التيار عن المدينة بكاملها بسبب الطقس السيئ والعواصف الترابية التي تعرضت لها البلاد وأدت إلى سقوط 4 أبراج للضغط العالي بطريق أسوان - أبو سمبل السياحي.

وصرح سامح سعد رئيس الصوت والضوء أن نتيجة سوء الأحوال الجوية والعواصف التي أدت إلى انقطاع الكهرباء وحرمان 160 حافلة سياحية و3 رحلات طيران و3 بواخر نيلية من الوصول إلى أبو سمبل لزيارة المعالم السياحية بالأمس لذا كان علينا التغلب على هذه المعوقات ليتمكن السائحون من زيارة معبد أبوسمبل خلال زيارتهم للمدينة عن طريق توفير مولدات التيار الكهربي الخاصة بالصوت والضوء لخدمة إنارة المعبد.

وأضاف سعد أن التكاتف في مثل هذه الظروف تجعلنا نتخطى أي أزمات ومشاكل نجدها أمامنا لنصل إلى ما نرجوه وهو انتعاش السياحة وعدم توقفها تحت أي ظرف.