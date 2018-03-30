صلاح و3 مصريين في قائمة وورلد سوكر لأفضل 500 لاعب في العالم

أصدر مجلة "وورلد سوكر" العالمي والمختص في شؤون وإحصائيات كرة القدم الدولية، لائحة ضمت أفضل 500 لاعبا يمارسون حاليا في مختلف البطولات العالمية في نسختها لعام 2018.
وضمت القائمة 4 لاعبين من مصر هم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وعصام الحضري حارس مرمى التعاون السعودي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الرائد السعودي وأحمد فتحي لاعب الأهلي.
وإحتل لاعبو المغرب المرتبة الأولى إفريقيا وعربيا وآسيويا ، وجاءت في الصدارة البرازيل بـ 40 لاعبا ثم فرنسا 39 لاعبا وألمانيا 38 لاعبا وإسبانيا 34 لاعبا ثم الأرجنتين ب 25 لاعبا.