صلاح و3 مصريين في قائمة وورلد سوكر لأفضل 500 لاعب في العالم

وإحتل لاعبو المغرب المرتبة الأولى إفريقيا وعربيا وآسيويا ، وجاءت في الصدارة البرازيل بـ 40 لاعبا ثم فرنسا 39 لاعبا وألمانيا 38 لاعبا وإسبانيا 34 لاعبا ثم الأرجنتين ب 25 لاعبا.