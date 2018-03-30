استقبال حافل لإبراهيموفيتش لدى وصوله إلى الولايات المتحدة

حظي النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش باستقبال حافل من قبل الجماهير ووسائل الإعلام لدى وصوله إلى الولايات المتحدة ، للانضمام إلى صفوف فريق لوس أنجليس جالاكسي المنافس بالدوري الأمريكي لكرة القدم (إم.إل.إس).

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن عددا من المشجعين احتشدوا في مطار لوس أنجليس الدولي لاستقبال إبراهيموفيتش صاحب الـ36 عاما الذي ينضم إلى الفريق الأمريكي قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكان مانشستر يونايتد وإبراهيموفيتش قد اتفقا في وقت سابق من مارس الجاري على إنهاء التعاقد بالتراضي تمهيدا لانضمام اللاعب إلى جالاكسي ، ليتبع بذلك خطى نجوم أخرين أمثال ديفيد بيكهام وأندريا بيرلو وستيفن جيرارد وفرانك لامبارد.

وافتتحت منافسات الموسم الجديد للدوري الأمريكي في وقت سابق من الشهر الجاري ، ويمكن لإبراهيموفيتش تسجيل ظهوره الأول بقميص جالاكسي في المباراة المقررة غدا السبت أمام لوس أنجليس إف.سي.