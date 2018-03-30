محافظ الإسكندرية يفتتح معرض الأهرام الدولي للكتاب

افتتح محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، مساء الخميس، معرض الأهرام الدولي للكتاب في دورته 49 والذي يقام بجمعية الشبان المسلمين بالشاطبي فى الفترة من 29 مارس حتى 10 أبريل المقبل.



ويشمل المعرض مجموعة من أحدث الكتب والمراجع العربية والأجنبية في مختلف المجالات بأسعار مخفضة دعما للبحث العلمي والذي توليه المؤسسة اهتماما خاصا باعتباره مؤشرًا لتقدم الأمم والشعوب، جاء ذلك بحضور العميد حازم بدر الدين مساعد قائد المنطقة الشمالية العسكرية لإدارة الأزمات، وآمال عبد الظاهر وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة الأهرام.



وهنأ سلطان الحضور على إقامة هذا المعرض المتميز من مؤسسة عريقة ترأست العلم والمعرفة وقادت مسيرة التنوير على مدار أكثر من قرن ونصف، كما قدم الشكر لجميع العاملين بالمعرض والقائمين عليه، والتحية لمؤسسة الأهرام ومجلس إدارتها، مؤكدًا على أهمية تشجيع الشباب والنشء على القراءة والتعرف على أهم المجالات التي تجذب الشباب ومحاولة تقديم المعلومات المفيدة لهم.



ويشتمل المعرض هذا العام على 4000 كتاب عربي لما يقرب من 75 ناشر و6000 كتاب أجنبي لأكثر من 100 ناشر، كما يضم جناح خاص للكتب العربية والأجنبية بخصم يصل إلى 50%، بالإضافة إلى أسعار خاصة لكتب الطلاب المقررة في الجامعات المصرية، كما أضافت المؤسسة مجموعة كتب مطبوعة وبها النسخ الإلكترونية مجانا كخدمة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب.