وكيل «النواب»: إقبال أهالي العشوائيات على الانتخابات دين في رقبة السيسي

قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن المرحلة المقبلة تتطلب النزول للقرى والمحافظات لاستكمال أعمال رصف الطرق وإدخال الصرف الصحي ومياه الشرب، موضحًا أنه يتم إنشاء ثاني أكبر محطات المياه في مصر بتكلفة نصف مليار جنيه؛ لتغطي احتياجات 100 ألف نسمة.



وأضاف «وهدان»، في لقائه ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الخميس، أن إقبال أهالي القرى والمناطق العشوائية على الانتخابات الرئاسية بهذه الكثافة يعد دين على «السيسي» والبرلمان، متابعًا: «نطالب الحكومة لازم تحط في حسابها فتح التعينات وكفاية مشروعات قومية، ولا بد من النزول في المحافظات والقرى دي أولى بالرعاية والتطوير».



وأشار إلى أن البرلمان يتوجه نحو توسيع العملية التعلمية والاهتمام بالتعليم الصناعي والصحي والزراعي، مطالبًا رجال الأعمال المشاركة في بناء المدارس؛ لسد العجز في الأبنية التعليمية.