آل الشيخ: نادم على قرار إحتراف اللاعبين السعوديين بـ«الليجا»

أبدى تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية ندمه على قرار إحتراف اللاعبين السعوديين للدوري الإسباني، مُشيراً في الوقت ذاته إلى أن اللاعب السعودي لا يمتلك ثقافة الإحتراف.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" خلال رده على أسئلة المتابعين :"أكثر قرار ندمت عليه منذ تولي منصبي الحالي هو إحتراف اللاعبين السعوديين في الدوري الإسباني".

وحمّل آل الشيخ اللاعبين السعوديين مسئولية فشل إحترافهم حيث كتب :"اللاعب السعودي لا يمتلك عقلية وثقافة الإحتراف".

يُذكر أن الهيئة العامة للرياضة السعودية كانت قد عقدت إتفاقاً مع مسئولي الدوري الإسباني يقضي بإحتراف عدداً من أبرز اللاعبين السعوديين بالليجا خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية، إلا أن هؤلاء اللاعبين واجهوا أزمة عدم المشاركة في أي دقيقة من مباريات فرقهم الرسمية.

وعن أزمة قلة عدد المهاجمين السعوديين البارزين، أكد آل الشيخ أن المملكة السعودية لن تتجه لتجنيس مهاجمين أجانب لحل تلك الأزمة قبل مونديال روسيا 2018.

يذكر أن قرعة كأس العالم بروسيا 2018 قد أسفرت عن وقوع المنتخب السعودي بالمجموعة الأولى التي تضم البلد المُضيف، روسيا، والمنتخب الوطني المصري، والمنتخب الأوروجواياني.