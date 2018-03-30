مكتب بريجيت ماكرون يرفع دعوى بشأن رسائل إلكترونية زائفة في باريس

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رفع مكتب بريجيت ماكرون، زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دعوى قضائية لدى ممثلي الادعاء بسبب رسائل بريد إلكتروني زائفة يُزعم أن الغرض منها تحقيق مصالح، بحسب إذاعة "آر تي إل" اليوم الجمعة.

وقالت المحطة إن رسائل البريد الإلكتروني المرسلة إلى فنادق ومطاعم فخمة من عنوان إلكتروني مماثل لذلك الخاص بالرئاسة، تطلب معاملة خاصة لبريجيت ماكرون أو أقاربها.

ونقلت المحطة عن شخص مجهول قريب من بريجيت ماكرون قوله إن الرسائل الإلكترونية كانت محاولة للإضرار بسمعتها.

وأكد مصدر قضائي في باريس لوكالة الأنباء الألمانية، أن مكتب بريجيت ماكرون تقدم بدعوى، وأضاف المصدر أنه تم فتح تحقيق بالتزوير.