انتشار 10 آلاف شرطي بروما قبل موكب بابا الفاتيكان في الجمعة العظيمة

نشرت الشرطة الإيطالية حوالي 10 آلاف رجل أمن في روما قبل جمعة يحيا الصليب أو طريق الصليب، ومن المقرر إقامة الموكب في الكولوسيوم.

ومن المقرر أن يترأس البابا فرنسيس الاحتفال الذي يعود إلى قرون من الزمن، وإعادة تمثيل الـ14 محطة التي يعتقد الكاثوليك أن يسوع مر بها في يوم الجمعة العظيمة، وحتى صلبه.

وكتب فرنسيس على "تويتر" قبل المسيرة الليلية في أحد أشهر المعالم في العالم "انظروا إلى المسيح المصلوب: إن أملنا في الحياة الأبدية يولد فيه".

ومن المقرر أن يتناوب العديد من الأشخاص على حمل الصليب، بما في ذلك عائلة من اللاجئين السوريين، وراهبتان عراقيتان وطلاب المدارس الثانوية الإيطالية.

ورفعت الشرطة الإيطالية حالة التأهب القصوى استعدادا لهذا الحدث، بعد سلسلة من الاعتقالات ضد الإرهاب هذا الأسبوع، وإعلان تنظيم داعش روما هدفا له.

وقال المدعي الايطالي لمكافحة المافيا والإرهاب فيدريكو كافييرو دي راهو لإذاعة "راي" الحكومية أمس الخميس إن الاسلاميين ينظرون إلى المدينة على أنها مركز "دين معاد".

وأقيمت منطقة محظورة أمام مرور سيارات البضائع الثقيلة في وسط روما والفاتيكان وتدخلت الشرطة، اليوم الجمعة، لوقف شاحنة تركية كان سائقها غير مدرك للتدابير الأمنية.

ويتميز هذا الأسبوع بالعديد من الاحتفالات للكنيسة الكاثوليكية حتى عيد الفصح.