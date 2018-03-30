«أبو شقة»: لا ديمقراطية في مصر دون حزب الوفد

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن الحزب لا زال عند ثوابته ومبادئه وتقاليده ومواقفه منذ تأسيسه حتى الآن، مؤكدًا استمراره في مسيرته التي تعتمد على الديمقراطية وحرية الرأي ونقيضه.

وأضاف «أبو شقة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، اليوم الجمعة، أن حزب الوفد سيسير في إطار الديمقراطية مستقبلًا، معقبًا: «ما حدث اليوم في انتخابات الحزب كان إبهارًا للجميع، الكل أتى من مناطق بعيدة، وجاء شيوخ الوفد وبعضهم مرضى، مصرين على الحضور من كافة محافظات مصر، لا ديمقراطية في مصر دون حزب الوفد».

وشدد على ضرورة وجود الحزب قويًا ومتينًا، بحيث يكون لاعبًا أساسيًا على المسرح السياسي في مصر، مستطردًا: «أتمنى أن نوفّق في تحقيق الديمقراطية بمفهومها في الدستور التي تقوم على التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة من خلال أحزاب تتنافس بشكل حقيقي».

وفاز المستشار بهاء الدين أبو شقة، منذ قليل، برئاسة حزب الوفد، خلفًا للسيد البدوي، بعد منافسته للمهندس حسام الخولى، نائب رئيس الحزب، والدكتور ياسر حسان، مساعد رئيس الحزب، وعلاء شوالى، عضو الهيئة الوفدية، وحفيد الزعيم الراحل سعد زغلول.