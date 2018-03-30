ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الربع الأول من العام الحالى، حيث صعد المؤشر الرئيسى EGX 30 بنحو 16.19%، ليغلق عند 17450 نقطة، وفقا لما أوضحه التقرير ربع السنوى الصادر عن البورصة، مساء أمس.

وبحسب التقرير، ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx 70 بنحو 5.23%، ليصل إلى 871 نقطة، كما زاد المؤشر الاوسع نطاقا egx 100، بنسبة 13.52%، ليغلق عند 2238 نقطة.

وقد صعدت قيمة التداول خلال الشهور الثلاثة الاولى من العام الحالى، بنحو 24.55 %، لتصل إلى 112.1 مليار جنيه، مقابل 90 مليار جنيه خلال الربع الاخير من العام الماضى، فى حين هبط عدد العمليات المنفذة فى الربع الاول من العام الحالى، بنحو 4.8%، ليصل إلى 1.917 مليون عملية، مقابل 2.014 مليون عملية خلال الربع الاخير من العام الماضى.

وبحسب التقرير، فإن رأس المال السوقى للأسهم المقيدة فى السوق داخل المقصورة قد ارتفع خلال الثلاثة الاولى من العام الحالى، بنحو 18.1%، ليصل إلى 974.1 مليار جنيه، مقارنة بنحو 824.9 مليار جنيه خلال نهاية الربع الرابع من العام الماضى.

واستحوذت تعاملات المصريين على 62.54%، من إجمالى تعاملات السوق، فى حين استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 25.4%، والعرب على 12.06%، وقد سجل الأجانب غير العرب صافى شراء بقيمة 1.528 مليار جنيه خلال الثلاثة شهور الماضية، بينما سجل الاجانب غير العرب صافى شراء بقيمة 9.59 مليار جنيه، فى حين سجل العرب صافى بيع بقيمة 801.4 مليون جنيه.

وسيطرت المؤسسات على نحو 53.23% من التعاملات فى السوق المصرية خلال الربع الأول من العام الحالى، مسجلة صافى شراء بقيمة 2.433 مليار جنيه بنهاية تعاملات مارس الحالى.

وتبعا للتقرير، فإن قطاع السفر والترفية قد سجل نموا خلال الربع الاول من العام الحالى، بلغ 48%، كما حقق قطاع السلع والخدمات الصناعية والسيارات صعودا بنحو 35.7%، والكيماويات 25.47%، والعقارات 21.2%، فى حين سجل قطاع الاتصالات هبوطا بلغ 9.07%.

وعلى مستوى تعاملات البورصة خلال شهر مارس، فقد مالت جميع المؤشرات إلى الصعود، حيث ارتفع المؤشر الرئيسى EGX 30 بنحو 12.78%، كما زاد المؤشر الاوسع نطاقا egx 100، بنسبة 6.22%، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx 70 بنحو 1.19%.

وقد ارتفعت قيمة التداول خلال الشهر الحالى، بنحو 43.9 %، لتصل إلى 47.5 مليار جنيه، مقابل 33 مليار جنيه خلال فبراير الماضى، فكما ارتفع عدد العمليات المنفذة فى مارس، بنحو 29%، ليصل إلى 752 ألف عملية، مقابل 579 ألف عملية خلال الشهر السابق له.