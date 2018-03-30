قال مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية، محمود الهباش، إن الشعب الفلسطيني في حالة حرب مع الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن موقف القيادة مماثلًا لموقف الشعب، وذلك على خلفية قمع المسيرات التي خرجت اليوم الجمعة بمناسبة ذكرى «يوم الأرض» و«مسيرات العودة».

وأكد «الهباش»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، اليوم الجمعة، استمرار رد المقاومة الشعبية الفلسطينية وتصديها للاحتلال الإسرائيلي، من أجل تحقيق تحقيق الوحدة الوطنية وتعزيز مقاومتها.

وشدد على ضرورة إنهاء الانقسام السياسي الفلسطيني بين حركتي «فتح» و«حماس»، معقبًا: «لم يعد هناك أي معنى لاستمرار هذا الواقع السيء أمام الاحتلال الذي يرتكب أبشع الجرائم بحق الفلسطينيين».

واحتشد آلاف الفلسطينيون على الحدود بين قطاع غزة والأراضي المحتلة، اليم الجمعة، إحياءً للذكرى الـ42 لـ«يوم الأرض»، بينما أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أن المنطقة عسكرية مغلقة.

وقالت مصادر طبية فلسطينية، إن عدد شهداء الاشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال ارتفع إلى 14 شهيدًا، بينما أصيب 1400 آخرين.