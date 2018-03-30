ضبط تشكيل عصابي يقوم بسرقة مجمع مدارس كفر المنصورة بالمنيا في عز الظهر

تمكن رجال مباحث قسم شرطة المنيا، من ضبط 4 متهمين، كونوا تشكيلا عصابيا لسرقه مجمع مدارس كفر المنصورة، أثناء ظهر الجمعة.

كان اللواء ممدوح عبد المنصف، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا، قد تلقى إخطاراً من العميد دكتور منتصر عويضة، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من أهالي وعمال مجمع مدارس كفر المنصورة، ومحمد خليفة، مسئول الأمن الإداري بإدارة المنيا التعليمية، يفيد اكتشاف عاطل يدعي " م - ج " 18 سنه، أثناء قيامه وآخرين بسرقة مدرسة الفنية الثانوية المتقدمة، وبحوزتهم عدد 4 كراتين مراوح، بها 12 مروحة سقف.

وعلي الفور انتقل إلى مكان البلاغ، المقدم عمرو حسن، رئيس مباحث قسم شرطة المنيا ومعاونوه، وتم ضبط المتهم وشريك له، وجاري ضبط متهمان آخران، وتم تحريز المسروقات، التي أكد طارق فتحي، مدير المدرسة، أنها من عهدة المدرسة وحديثة التسليم.