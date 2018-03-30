إصابة 5 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي شرق قطاع غزة

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أعلنت مصادر طبية فلسطينية عن إصابة خمسة فلسطينيين بجروح، اليوم الجمعة، برصاص الجيش الإسرائيلي على أطراف شرق قطاع غزة التي تشهد اعتصاما شعبيا غير مسبوق.

وذكرت المصادر أن الشبان الخمسة أصيبوا برصاص في اطرافهم السفلية ووصفت حالتهم بالمتوسطة.

وفي وقت سابق صباح اليوم قتل فلسطيني وأصيب أخر في قصف مدفعي إسرائيلي على أطراف جنوب قطاع غزة بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.

وقالت المصادر إن القتيل يبلغ (27 عاما) وقضى جراء استهداف مدفعي إسرائيلي شرق خان يونس جنوب القطاع، مضيفة أن الحادثة أسفر عن إصابة أخر بجروح متوسطة.

وجاء ذلك قبل ساعات من بدء اعتصام شعبي فلسطيني في المناطق الشرقية لقطاع غزة قرب السياج الفاصل مع إسرائيل التي أعلنت التأهب للتصدي لأي محاولات تسلل خارج القطاع.

ويشارك ألاف الفلسطينيين في الاعتصام الشعبي تم خلاله نصب مئات الخيام مرفقة بتجهيزات طعام ودورات مياه في خمسة مناطق رئيسية شرق قطاع غزة تحضيرا لبدء الاعتصام بدعوة من لجنة تنسيقية مشكلة من الفصائل الفلسطينية ومؤسسات حقوقية وقطاعات شعبية وشبابية.

كما جرى إقامة سواتر ترابية قبالة الخيام التي تم نصبها في ستة مناطق رئيسية من أقصى جنوب القطاع حتى شماله وتبعد مسافة 700 متر عن السياج الفاصل مع إسرائيل.

وأطلق على المسيرات اسم "مسيرة العودة الكبرى" وتستهدف للمرة الأولى الاعتصام الشعبي قبالة السياج الفاصل مع إسرائيل وسط احتمالات لمواجهات مع الجيش الإسرائيلي.

من جانبه ،أعلن الناطق باسم الجيش افيخاي ادرعي أن قوات الجيش "ستتصدى لأي محاولة للمساس بالجدار الأمني أو اجتيازه في إطار مسيرة الفوضى" في قطاع غزة.