كوبر يطير إلي فنلندا بسبب عمرو جمال

أستقر الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني على السفر إلي فنلندا لمتابعة عمرو جمال مهاجم الأهلي المعار لصفوف فريق هلسنكي.

وينتظر كوبر ومحمود فايز المدرب المساعد مشاركة عمرو جمال مع فريقه الجديد بشكل أساسي لتحديد موعد السفر إلي فنلند بهدف متابعة اللاعب وتحفيزه خاصة وأنه لا يزال أحد الأسماء المرشحة بقوة للدخول في معسكر الفراعنة القادم بشهر مايو ويونيو.

وكان غاب عمرو جمال عن معسكر المنتخب الماضي والذي أقيم في سويسرا ، حيث فضل الجهاز الفني للفراعنة أختيار أحمد حسن كوكا ومروان محسن، في المعسكر الذي خاض خلاله منتخب مصر مباراتين وديتين أمام البرتغال والتي أنتهت بفوز بطل أوروبا 2- 1 ، والخسارة في المباراة الثانية بهدف دون مقابل أمام منتخب اليونان.

ويشترط هيكتور كوبر لإستدعاء عمرو جمال في معسكر المنتخب لشهر مايو ويونيو ظهوره بشكل متميز مع فريق هلسنكي الفنلندي الذي انتقل اليه على سبيل الإعارة حتي نهاية شهر أغسطس المقبل ، وذلك بعدما انهي عقده مع فريق بديفيست الجنوب افريقي.

وشارك عمرو جمال لأول مرة في تأهل فريقه هلسنكي الفنلندي أمس الخميس إلي نصف نهائي كأس فنلندا بعدما شارك في فوز فريقه على حساب كوبيون 2 – 1 ، حيث شارك اللاعب كبديلاً في الدقيقة 78 .