مدرب سيدات يد الأهلي: التتويج بالدوري أفضل إعداد لبطولة إفريقيا

أعرب اسر صلاح، مدرب سيدات فريق لكرة اليد بالنادي الأهلي، عن سعادته بنجاح الفريق في التتويج ببطولة الدوري اليوم رسميًا، بعد الفوز على سبورتنج.

وأضاف صلاح أن الفوز بالدوري جاء نتيجة مجهود كبير بذله الجهاز الفني واللاعبات ويعد هدفا جديدا نجح الفريق في الوصول إليه هذا الموسم بعد التتويج ببطولتي كأس مصر ومنطقة القاهرة.

وتابع مدرب الأهلي أن الفريق يتطلع للاستعداد جيدا لبطولة إفريقيا التي تنطلق يوم 13 أبريل المقبل، مشددا أن الفترة المقبلة، ستشهد تركيزا من الجميع على هذه البطولة.

وكان فريق سيدات الأهلي قد حقق فوزًا ثمينًا على سبورتنج بنتيجة 23-20، اليوم الجمعة، في المباراة التي جمعت الفريقين على صالة هيئة قناة السويس، ليتوج رسميًا بالدوري.