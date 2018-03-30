«الخارجية»: التقرير النهائي لبعثة الاتحاد الإفريقي بشأن الانتخابات سيصدر خلال 3 أشهر

قال السفير حمدي لوزا، نائب وزير الخارجية والمشرف على الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج، إن بيان بعثة الاتحاد الإفريقي بشأن متابعة الانتخابات الرئاسية 2018، هو تقرير مبدئي وليس نهائيًا.

وأضاف «لوزا»، خلال تصريحات لبرنامج «الأخبار»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، اليوم الجمعة، أن تقرير بعثة الاتحاد الإفريقي النهائي المتابعة لانتخابات الرئاسة سيصدر خلال ثلاثة أشهر، موضحًا أنه من المفترض إحاطة الهيئة الوطنية للانتخابات به قبل صدوره للتشاور بشأن الملاحظات الواردة فيه، حسب الضوابط التي وضعتها الهيئة.

وتابع أن الهيئة الوطنية للانتخابات ترحب بأية ملاحظات موضوعية ترصدهها بعثة الاتحاد الإفريقي في تقريرها، خاصة إذا استندت إلى وقائع سهل إثباتها، والتي تتعلق بأية جوانب سلبية رصدتها البعثة.

يذكر أن بعثة الاتحاد الإفريقي لمتابعة الانتخابات الرئاسية في مصر، أعلنت تقريرها المبدئي، اليوم الجمعة، وذكرت فيها عدة ملاحظات وتوصيات، جاء منها أن كافة اللجان التي زارتها فتحت أبوابها في تمام التاسعة صباحًا، مع وجود كافة أدوات الانتخاب.

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة المنافسة بين عبد الفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى، يوم 2 إبريل المقبل، حسبما أكدت الهيئة.