مسح: تباين آراء النساء والرجال في ألمانيا حول المساواة بين الجنسين

تتباين آراء الرجال والنساء الألمان فيما إذا كانت المساواة بين الجنسين قد تحققت، وفقا لمسح أجرته مؤسسة (يو جوف) لصالح وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بمناسبة مرور ستة أشهر على اشتهار حركة "مي تو" في جميع أنحاء العالم.



وبسؤالهم "هل الرجال والنساء في ألمانيا متساوون؟" أجاب 32% فقط من النساء الألمانيات بـ"نعم" أو "في الغالب نعم" مقابل 57 في المئة من الرجال.



وقالت نسبة 63% من النساء "لا" أو "لا في الغالب" مقابل 39% من الرجال.



وشمل المسح عينة من الألمان يبلغ عددها ألفين و36 شخصا في الفترة بين 21 و 23 مارس.



وفي المجموع، قال 44% من البالغين الألمان إن الرجال والنساء متساوون أو معظمهم متساوون مقارنة بنسبة 51% الذين قالوا إنهم غير متساوين أو غير متساوين في الغالب.



وتم إطلاق حركة "مي تو" في عام 2006 من قبل تارانا بيرك ولكنها لم تشتهر إلى في أكتوبر الماضي بعد الكشف عن سوء السلوك الجنسي المزعوم من قبل منتج هوليوود هارفي واينستين.



وتشجع الحركة النساء على التحدث عن التحرش الجنسي والعنف.