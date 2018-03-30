مرشح علي رئاسة الوفد: سجلنا اعتراضنا على تعليق لافتات للمرشحين داخل مقر الحزب

قال علاء الشوالي، المرشح علي رئاسة حزب الوفد، إن حملته الانتخابية سجلت اعتراضها علي تعليق لافتات دعائية لعدد من المرشحين داخل مقر الحزب، أمام اللجنة المشرفة علي الانتخابات.

وأضاف "الشوالي" في تصريحات لـ"الشروق"، أن الانتخابات تسير في مناخ من المحبة والود بين جميع المرشحين، مشيرًا إلي أن الجميع يسير وراء مصلحة الوفد.

وكان الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد دعا الهيئة الوفدية اليوم الجمعة، لانتخاب رئيس جديد للوفد، إلى جانب التصويت على اللائحة الجديدة لبيت الأمة بعد نهاية ولايته، حيث كان قد قضى دورتين منذ عام 2010 كل دورة أربع سنوات، وبالتايى لا يحق له الترشح مرة ثالثة وفقًا للائحة الجديدة.

ومن المقرر أن يتسلم رئيس الحزب الجديد رئاسة الحزب يوم ٢ يونيو المقبل، في موعد انتهاء مدة رئيس الحزب الحالي.

ويتنافس فى الانتخابات ٤ مرشحين هم كل من بهاء الدين أبو شقة، وحسام الخولى، وياسر حسان، وعلاء شوالى.