إبراهيم عيسى: «المغامرون الخمسة» أيقظت القراءة عند شباب مصر

قال الإعلامي إبراهيم عيسى إن سلسلة الكتب البوليسية «المغامرون الخمسة»، التي كتبها الصحفي، محمود سالم، أيقظت القراءة عند الشباب المصري، لأنه لا يمكن اقترابهم من القراءة إلا من خلال أعمال محببة ومثيرة.

وأضاف «عيسى»، خلال تقديمه برنامج «حوش عيسى»، المذاع عبر فضائية «ON E»، اليوم الجمعة، أن سلسلة «المغامرون الخمسة» تحث على البحث والتحري والتقصي، مؤكدًا أنها لمست قلوب الأجيال وانطلق النجاح منها.

وأوضح أن أسباب نجاح المغامرون الخمسة تتمثل في قيامها على عدة قيم هامة، يأتي على رأسها حثها على وجود العقلية النقدية، لأنها تدعم التحري والنقد من خلال التفتيش والبحث الدائم.

وتابع أن العمل الجماعي ثاني أسباب نجاحها، وهو الذي يُفتقَد في مصر، لأن العمل التنظيمي والمؤسسي نقطة ضعف عند المصريين، مستطردًا أن السبب الثالث هو حثها على المسؤولية الاجتماعية، المتعلقة بالوطن والواقع.

وأشار إلى عدم طرح محمود سالم تلك الأسباب التي أدت إلى نجاح «المغامرون الخمسة» في حياته، معقبًا: « السلسلة ساهمت في تربية الأجيال وتشغيل عقولهم، وهي محفوظة في قلوبهم».