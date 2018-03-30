جوتيريش: أهداف اتفاقية باريس للمناخ قد تصبح بعيدة المنال

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الخميس، من أنه بدون تحرك آخر، قد تصبح أهداف اتفاق باريس للتغير المناخي "بعيدة المنال".



ودعا جوتيريش قادة العالم للتركيز على العمل صوب خفض انبعاثات الكربون بنسبة 25 بالمئة بحلول عام 2020، وذلك أثناء حديثه للصحفيين في نيويورك.



وقال جوتيريش إن "العالم حقق العديد من الانجازات المهمة في عام 2017" مستشهدًا بالبيانات الصادرة عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.



وأضاف أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة زادت بنسبة 1.4 بالمئة، وأن موسم الأعاصير في منطقة الكاريبي، هو الأعلى تكلفة على الإطلاق.



وقال جوتيريش إن الفيضانات في جنوب آسيا أضرت بحوالي 41 مليون شخص، ودفع الجفاف في أفريقيا نحو 900 ألف شخص للفرار من منازلهم، مضيفا أن الاقتصادات العالمية والأمن الغذائي والصحة والاستقرار، يعتمد كلها على التصدي للتغير المناخي.



ودعا الدول لإنهاء "الدعم الهائل للوقود الكربوني الذي يعيق تحول الطاقة إلى موارد الطاقة المتجددة".



وقال إنه "كما أشار الكثيرون، فإن العصر الحجري لم ينته لأن العالم لم تختف منه الحجارة"، مضيفًا أنه "انتهى لأنه كانت هناك بدائل أفضل. ونفس الشئ ينطبق اليوم على الوقود الكربوني".