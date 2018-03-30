كالجاري تحصل على دعم الحكومة للتقدم بطلب استضافة أولمبياد 2026

قطعت مدينة كالجاري الواقعة غرب كندا، خطوة للأمام للتقدم بطلب استضافة أولمبياد 2026 الشتوي، بعدما أعلنت الحكومتان الاتحادية والإقليمية دعمهما لتأسيس لجنة طلب الاستضافة.

ولو نجح الطلب ستكون المرة الرابعة التي تستضيف فيها كندا الاولمبياد الشتوي والأولى في كالجاري منذ 1988.



وقال كريس اوفرهولت الرئيس التنفيذي للجنة الاولمبية الكندية في بيان "ما حدث اليوم هو خطوة مهمة لمدينة كالجاري ولجهودنا الجماعية بينما نقيم وبكل دقة هذه الفرصة وما يترتب على استضافة الاولمبياد الشتوي".



وأشارت وزارة التراث الكندية إلى أن اللجنة الخاصة بطلب الاستضافة "ستواصل تطوير خطط الاستضافة والميزانية الكاملة الخاصة بإقامة الاولمبياد وتقديم عرض لاستضافة اولمبياد 2026 واولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة الشتوي في كالجاري".



وقدمت اللجنة الأولمبية الايطالية عرضا أوليا لاستضافة أولمبياد 2026 في ميلانو وتورينو.



وأبدت كل من سيون السويسرية وستوكهولم عاصمة السويد رغبتها في استضافة الاولمبياد بالإضافة إلى مدن في النمسا والولايات المتحدة.



وستدعو اللجنة الاولمبية الدولية المدن لتقديم العروض الرسمية في أكتوبر على أن يتم إعلان اسم المدينة الفائزة في سبتمبر أيلول 2019.