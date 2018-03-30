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أمريكا: روسيا «ليس لديها مبرر» لطرد الدبلوماسيين

هيذر نويرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية
هيذر نويرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية
واشنطن - د ب أ
نشر فى : الجمعة 30 مارس 2018 - 1:39 ص | آخر تحديث : الجمعة 30 مارس 2018 - 1:39 ص
قالت هيذر نويرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إنه لا "يوجد مبرر" لقرار روسيا بإغلاق القنصلية الأمريكية في سان بطرسبرج وطرد 60 دبلوماسيا أمريكيا.

وأضافت نويرت للصحفيين: "روسيا تعزل نفسها بعد الهجوم الكيميائي الصارخ.. لا يوجد مبرر للرد الروسي".

وذكرت نويرت أيضا أن روسيا "ينبغي ألا تتصرف كضحية".

وقالت إن الضحيتين الحقيقيتين هما العميل الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته، اللذان تعرضا للهجوم باستخدام غاز أعصاب روسي تم تحديده، ويعرف باسم "نوفيتشوك".

وأوضحت نويرت أن استخدام نوفيتشوك يكسر اتفاقيات الأسلحة الكيميائية.

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