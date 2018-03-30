استنفار أمنى بالمحافظات استعدادًا لإعلان نتائج الانتخابات الرئاسية

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تنفيذ خطتها التأمينية للبلاد فى جميع المحافظات، حيث نشرت الدوريات الأمنية المختلفة المدعمة بالأسلحة الحديثة على جميع المحاور والشوارع الرئيسية والميادين لتأمين إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية التى ستعلنها الهيئة الوطنية للانتخابات فى 2 إبريل المقبل.

وقال مصدر أمنى لـ«الشروق»، اليوم، إن الوزير مجدى عبدالغفار وجه قيادات الوزارة، أمس، بتشديد الإجراءات الأمنية والمرور على الدوريات الثابتة والمتحركة فى جميع المحافظات والقطاعات الأمنية المختلفة حتى إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية.

وأكد الوزير خلال اجتماعه، مساء أمس، مع مساعديه بمقر الوزارة بالتجمع الخامس، ضرورة سرعة فحص بلاغات إدارة الحماية المدنية بسرعة فائقة حتى ولو كانت مؤشرات البلاغ «سلبية»، مشددا على أهمية توخى الحذر أثناء الفحص واستخدام الأجهزة الحديثة فى كشف المفرقعات والعبوات الناسفة وإبطالها عن بعد عن طريق «الروبوت».

وطالب الوزير بضرورة استخدام البوابات الإلكترونية فى المؤسسات العامة والمرافق العامة ومحطات الكهرباء ووسائل النقل والموصلات والتركيز على منطقة وسط القاهرة.

وفى السياق ذاته، تفقد مديرو الأمن بمختلف المحافظات، اليوم، الحالة الأمنية بالشوارع والميادين للتأكد من انتظام جميع الخدمات على المصالح الحكومية وحسن معاملة الجمهور ولا سيما كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، مطالبين بضرورة الاهتمام بفحص البلاغات والحالة المرورية ورفع درجة الاستعداد لتأمين البلاد.

وتفقد مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات اللواء قاسم حسين، مساء أمس محطات المترو والسكة الحديد، للاطمئنان على الانتشار الشرطى والحالة الأمنية واستمرار حالة الاستنفار الامنى وبذل كل الجهود لمواجهة التحديات الراهنة والانضباط والالتزام بالقانون واحترام حقوق الإنسان.

يأتى ذلك فى إطار خطة الوزارة الرامية للارتقاء بمستوى أداء العاملين بالأجهزة التابعة لها، وتنفيذا لسياسة الإدارة بتفعيل دور الخدمات المعينة لتنفيذ الخطط الأمنية الموضوعة لتأمين المبانى والمنشآت المهمة، وأمن وسلامة المواطنين، والوقوف على الإيجابيات، والعمل على تدارك السلبيات، والتأكد من تنفيذ خطة الحماية المدنية الموضوعة لتأمين تلك المنشآت التى تضطلع الإدارة بتأمينها بالخدمات النظامية والسرية بكل وسائل المواصلات المختلفة، ومتابعة عمليات الاستنفار الأمنى لكل القوات والأكمنة الثابتة والمتحركة تزامنا مع الانتخابات الرئاسية.

وتكثف وزارة الداخلية جهودها الأمنية فى ضوء المستجدات الأمنية على الساحة الداخلية، وما تشهده البلاد من أحداث إرهابية، ما يتطلب بذل قصارى الجهد لمواجهة تلك الأحداث من أجل تحقيق الدور الإيجابى لجهاز الشرطة، وإشعار المواطنين بالوجود الأمنى الفعال والقضاء على الظواهر الإجرامية والسلبيات ومكافحة الخروج على القانون من مضايقات ومعاكسات وتحرش فى إطار من الشرعية وإنفاذ القانون.

وقال مصدر إن قوات الأمن واصلت جهودها لملاحقة باقى عناصر البؤرة الإخوانية الإرهابية الهاربة والتابعة لـ«حركة حسم» الجناح العسكرى المسلح لجماعة الإخوان المسئولين عن حادث استهداف مدير أمن الإسكندرية، حيث تم إرسال عدة مأموريات على الظهير الصحراوى وبالتحديد «الفيوم وبنى سويف والمنيا وسوهاج» لفحص بعض الأوكار المرجح هروب الإرهابيين إليها.