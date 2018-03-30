اتحاد الفروسية يجري الكشف البيطري على الخيول المشاركة في كأس مصر

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بدأت اللجنة البيطرية بالاتحاد المصري للفروسية بإجراء الكشف الطبي على الخيول المشاركة في بطولة كأس مصر لقفز الموانع والتي تبدأ اليوم وتستمر حتى يوم الأحد الموافق 1 ابريل 2018 وذلك على ملاعب مركز رباب للفروسية.

وقد حضر المهندس هشام حطب رئيس الاتحاد الكشف الطبي لمتابعة سير العملية بطريقة صحيحة وجيدة.

ويعتبر الكشف الطبي من اشتراطات الاتحاد الدولي للفروسية قبل المنافسات الكبرى للتأكد من أن الخيول لائقة لخوض البطولة وذلك للحفاظ على صحة وسلامة الخيول.

ويذكر أنه كان من المقرر إجراء الكشف الطبي وبداية البطولة أمس ولكن تم التأجيل 24 ساعة لسوء الأحوال الجوية.