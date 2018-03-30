طلعت يوسف : العناصر الجديدة ظهرت بشكل جيد أمام إنبي

أكد طلعت يوسف المدير الفني لمصر للمقاصة ، أن نتيجة التعادل مع فريق إنبي بدون أهداف جيدة في ظل مشاركة 5 لاعبين جدد لم يشاركوا في المباريات الماضية ، بسبب غياب بعض العناصر الاساسية أمثال هاني سعيد ومحمود وحيد للإنذار الثالث ، ووجود بعض الإصابات المؤثرة .

وأضاف المدير الفني لفريق المقاصة ، بأنه راضي عن أداء اللاعبين في المباراة ، وقاموا بتنفيذ التعليمات على الوجه الأكمل على مدار شوطي اللقاء ، مشيرا بان فريقه كان قادرا على أحراز أهداف لولا الرعونة والتسرع في إنهاء الهجمات .

وأشار طلعت يوسف ، بأن الأداء الدفاعي للفريق تحسن منذ تولية المسئولية الفنية للمقاصة ، في ظل التنظيم الدفاعي الجيد في المباريات الاخيرة ، وهو ما جعل شباك الفريق لم تهتز سوي بهدف وحيد فقط في اخر 4 مباريات.

وأكد المدير الفني للمقاصة ، بأن فريقه مقبل على مباراتين في غاية القوة أمام سموحة الثلاثاء المقبل وبعدها مباراة الزمالك ، ويسعى لتحقيق نتيجة جيدة في هاتين المباراتين ، لتحسين مركز الفريق بجدول الدوري .