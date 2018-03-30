اختراق تطبيق لياقة بدنية إلكتروني يضر 150 مليون مستخدم

أعلنت شركة «أندر آرمور» الأمريكية للملابس الرياضية اليوم الخميس أن تطبيقها لإحصاء السعرات الحرارية "ماي فيتنيس بال" تعرض للقرصنة الإلكترونية في أواخر فبراير الماضي، مما أثر على 150 مليون حساب مُستخدِم.



وقالت الشركة إنها علمت بالاختراق يوم الأحد الماضي "وسرعان ما اتخذت خطوات لتحديد طبيعة المشكلة ونطاقها وتنبيه مجتمع (ماي فيتنيس بال) بالواقعة".



وأوضحت الشركة أن المعلومات التي تم اختراقها شملت أسماء المستخدمين وعناوين البريد الإلكتروني وكلمات المرور، إلا أن الاختراق لم يشمل بيانات بطاقات الدفع، حيث إن شركة أندر آرمور تعالجها بشكل منفصل.



وتراجعت أسهم شركة أندر آرمور بنسبة 3% بعد ساعات التداول بعد انتشار الأخبار.