قال المتحدث باسم وازارة الصحة الفلسطينية، أسامة النجار، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ فترة وهي تخطط لمجزرة بحق الشعب الفلسطيني، وذلك على خلفية قمع المسيرات التي خرجت اليوم الجمعة بمناسبة ذكرى «يوم الأرض» و«مسيرات العودة».

وأكد «النجار»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، اليوم الجمعة، أن هناك 14 شهيدًا فلسطينيًا سقطوا وأصيب أكثر من 1400 شخص، في نقاط الاشتباك مع قوات الاحتلال بقطاع غزة، مؤكدًا أنه يومًا دمويًا بحق الفلسطينيين.

وأوضح أن مسيرات الشعب الفلسطيني سلمية تعبيرًا عن حقه في أرضه وردًا على قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مؤكدًا أن تلك المسيرات بمثابة تعبير صادق عن مدى تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه.

واحتشد آلاف الفلسطينيون على الحدود بين قطاع غزة والأراضي المحتلة، الجمعة، إحياءً للذكرى الـ42 لـ«يوم الأرض»، بينما أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أن المنطقة عسكرية مغلقة.