قال رئيس هيئة مقاومة الاستيطان والجدار العازل، وليد العساف، إن الشعب الفلسطيني يقف بقوة وصلابة في وجه محاولات تجاوز الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتصفية قضيته، وذلك على خلفية المسيرات التي خرجت اليوم الجمعة بمناسبة ذكرى «يوم الأرض» و«مسيرات العودة».

وأضاف «العساف»، خلال مداخلة هاتفية لفضائية «أون لايف»، أن الشعب الفلسطيني خرج بكافة فصائلة رافضًا قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي يعتبر القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، إضافة إلى إنهاء الاحتلال وعدم التجاوز في حق الشعب الفلسطيني.

وتابع أن كل من يفكر في أن الفلسطينيين يقبلون بحلول لإنهاء ملف القدس أو اللاجئين أو الاستطيان وإزاحة ذلك من على الطاولة عليه إعادة النظر مائة مرة، لأن الشعب الفلسطيني موجود في كافة أراضيه من خلال هبة شعبية رافضة لتلك المحاولات.

وأكد رفض الشعب الفلسطيني أية تجاوزات في ملف القدس المحتلة أو تصفية ملف الاستطيان، مؤكدًا أن الوضع مرشحًا للتصاعد إذا استمرت سياسة الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية الداعمة لها.

وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية عليها إدراك أن الفلسطينيين لهم حقوق، مؤكدًا أن المسيرات الموجودة اليوم بمثابة تمثيل للوحدة الفلسطينية على الأرض، من خلال وضوح أهدافها ونضالها الوطني.

ودعا حركة حماس كي تتوحد في هذه المعركة ضد مخططات تصفية القضية الفلسطية، مستطردًا أنها فرصة للحركة لتطبيق اتفاق المصالحة الذي قادته مصر، إضافة إلى تمكين الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة حتى تستطيع حل المشاكل التي يواجهها الشعب الفلسطيني.

واحتشد آلاف الفلسطينيون على الحدود بين قطاع غزة والأراضي المحتلة، اليم الجمعة، إحياءً للذكرى الـ42 لـ«يوم الأرض»، بينما أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أن المنطقة عسكرية مغلقة.

وقالت مصادر طبية فلسطينية، إن عدد شهداء الاشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال ارتفع إلى 8 شهداء، بينما أصيب 1100 آخرين.