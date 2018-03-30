التايب ينفي إلغاء مباراة إعتزاله

نفى طارق التايب، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي السابق، ما تردد حول إلغاء مباراة اعتزاله، مؤكدا أن إقامة المباراة متوقف على موافقة الهيئة العامة للرياضة بالسعودية وارتباطات نادي الهلال.

وكتب التايب- عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي على الانترنت (تويتر) تغريده جاء فيها :"ننتظر موافقة الهيئة العامة للرياضة لإقامة المباراة، وجلست مع رجاء الله السلمي (وكيل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة للإعلام والعلاقات) ومن ناحية المبدأ موافقين على إقامة المباراة، وإن شاء الله عندي اجتماع مع المستشار في الفترة القادمة".

ووجه التايب حديثه لمن يرى أنه من الأفضل ألا يلعب الهلال لأن وضعه الاقتصادي ليس بالجيد قائلا:" الهلال مشارك في اعتزال طارق التايب فقط، لأني بعت حقوق المباراة إلى شركة افكار سيتي، و نادي الهلال لن يدفع أي مبلغ وسيكون الضيف البارز في حفل اعتزالي".

يذكر أن الهلال كان يخطط لاستضافة نظيره ريفر بليت الأرجنتيني على ملعبه الجديد بالرياض.