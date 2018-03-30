التموين: طرح 23 طن أسماك يوميًا بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

أعلنت الشركة المصرية لتسويق الأسماك إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن طرح ما يقرب من 23 طن أسماك طازجة ومجمدة يوميًا بمنافذ المجمعات التابعة للشركة فى محافظتي القاهرة والجيزة، لتوفير الأسماك للمواطنين بأسعار مخفضة مقارنة بأسعار نفس المنتجات المثيلة فى الأسواق الأخرى .

وتقوم الشركة المصرية لتسويق الأسماك بطرح كيلو السمك البورى بسعر من 40 إلى 45 جنيهًا، على حسب حجم السمكة رغم أن سعره فى الأسواق الأخرى يتجاوز 60 جنيهًا، كما يتم طرح السمك البلطى من 20 إلى 24 جنيهًا، وسمك "مبروكة" بسعر 20 جنيهًا، وسمك البياض بسعر 40 جنيهًا للكيلو.

وكانت الشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة الدكتور علاء الدين فهمى قد أعلنت أنه سيتم طرح كيلو الفسيخ بسعر 100 جنيه، كما سيتم طرح كيلو الرنجة من 25 إلى 35 جنيهًا على حسب النوع والحجم، يناسبك أعياد شم النسيم إضافة إلى توفير كميات كبيرة من البيض، لافتًا إلى أن لجنة المشتريات المركزية بالشركة تتعاقد على أفضل المنتجات وبأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، بجانب طرح منتجات السلع الغذائية واللحوم والدواجن بمنافذ الشركات التابعة.