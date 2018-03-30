عصير ومياه معدنية بصورة «الخولي» في انتخابات حزب الوفد

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رصدت عدسة "الشروق" توزيع عصير ومياه معدنية مدون عليها صور حسام الخولي الموشح علي رئاسة حزب الوفد، اليوم الجمعة.
وقام مندوب "الخولي" بتوزيع المياه والعصير على أعضاء حزب الوفد.