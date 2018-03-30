النني يهدى ابن الشهيد الشبراوي قميصه بتوقيع نجوم المنتخب

والدة الطفل: أشكر نجم أرسنال على الاستجابة السريعة لطلب نجلى لأنه لم يتخيل الحصول عليه

«كرة القدم أكثر من مجرد لعبة».. هذا هو المعنى الذي تخلده الرياضة بشكل عام، وكرة القدم بشكل خاص، حيث يسعى أغلب من يعمل في المنظومة لتطبيقه خارج إطار اللعبة والمستطيل الأخضر حتى يعي الجمهور أن لكرة القدم أوجها كثيرة.

قصص كثيرة جسدت هذه المعاني، آخرها استجابة محمد النني نجم المنتخب الوطني وأرسنال الانجليزي، لطلب الطفل عمر نجل الشهيد الرائد أحمد عمر الشبراوي، والذي استشهد خلال حربه على الارهاب في سيناء.

وطلب عمر الشبراوى قميص المنتخب الوطنى خلال ظهوره على أحد القنوات الفضائية، لحبه لكرة القدم على حد قوله ورغبة منه فى استعادة ذكرياته مع والده والذى كان دائما يلعب معه بالكرة ويشاهد معه مباريات المنتخب ونجومه المفضلين.

وبعد انتشار الامر على مواقع التواصل الاجتماعى، تبنى الننى فكرة توقيع كل لاعبى المنتخب على قميصه الذى خاض به مباراة البرتغال الودية فى سويسرا ضمن معسكر المنتخب استعدادا لمونديال روسيا الصيف المقبل، وأن هذا القميص بمثابة إهداء من المنتخب القومى للطفل عمر.

وأعرب الننى عن أهمية الاستجابة لطلب عمر قائلا « هذا ليس تكرما أو تفضلا منى لكنه أمر وواجب، على الجميع، ولن يساوى شيئا أمام تضحيات والده الشهيد».

وأضاف الننى: «لو كنت أستطيع أن أهدى الطفل القميص فى منزله بالزقازيق، من المؤكد أننى لن أتأخر، لكن ظروف سفرى منعتنى».

من جهتها قالت والدة الطفل: «هذه لفتة طيبة للغاية من الننى، فعمر سعيد جدا بمجرد رؤية القميص ولم يصدق أنه سيمتلكه فى يوم من الأيام، أشكر الننى على الاستجابة بشكل سريع لمطلب عمر بالفعل هو استطاع رسم الابتسامة على وجهه».