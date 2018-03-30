توخيل يقترب من تدريب باريس سان جيرمان

ذكرت تقرير صحفي فرنسي أن الألماني توماس توخيل، أصبح أقوى المرشحين لتدريب باريس سان جيرمان إذا اضطر أوناي إيمري مدرب الفريق الحالي للرحيل.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن المدير الفني السابق لفريقي ماينز وبوروسيا دورتموند الألمانيين أثار إعجاب المسؤولين الكبار لفريق باريس سان جيرمان، المملوك من جانب رجال أعمال قطريين، من خلال طريقة لعبه وتحدثه الفرنسية بطلاقة.

وذكرت تقارير صحفية ألمانية أيضا الأسبوع الماضي أن توشيل يمكن أن يتولى تدريب باريس سان جيرمان بدلا من أحد الأندية الكبرى في إنجلترا. وأفادت تقارير أخرى أن بايرن ميونخ كان يسعى للحصول على خدماته، لكنه قال إنه لديه التزامات مع فريق آخر.

وأظهرت صحيفة "ليكيب" اليوم الجمعة على صفحتها الأولى توخيل، ويواخيم لوف، المدير الفني للمنتخب الألماني، مع ألوان العلم الألماني تحت عنوان "باريس خيار الألمان".

وذكرت الصحيفة أن لوف يمكن أن يكون مرشحا إذا فشل التعاقد مع توخيل، ولكن يبدو أن هذا غير مرجح بشدة لاسيما وأن لوف يعد ألمانيا للدفاع عن لقب كأس العالم في الصيف بروسيا، حيث يستمر عقده مع المنتخب الألماني حتى 2020.

وتم اعفاء توخيل من منصبه في دورتموند بعد الموسم الماضي، حيث أنهى الفريق الموسم في المركز الثاني بالدوري وفاز بكأس ألمانيا.

ويبدو أن إيمري في طريقه للرحيل عن الفريق بعد أن قضى موسمين مع باريس سان جيرمان، الذي فشل مرة أخرى في الفوز لأول مرة بدوري أبطال أوروبا، بعد أن ودع البطولة من دور الستة عشر أمام حامل اللقب ريال مدريد.

ولكن أنتيرو هينريكي، المدير الرياضي بالفريق، أكد قبل مواجهة موناكو غدا السبت في المباراة النهائية لكأس الرابطة الفرنسية أن إيمري لديه عقد مع الفريق و"هذه ليست اللحظة المناسبة للحديث عن هذا الأمر. إننا في جزء مهم من الموسم".