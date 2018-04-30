«دي ميديا» وكيلا إعلانيا لشبكة قنوات ON

• تامر مرسي: «دي ميديا» ستكون شريكا استراتيجيا في المنظومة الإعلانية لـ«إعلام المصريين»

أعلنت شركة "إعلام المصريين" عن اختيار شركة "دي ميديا" لتكون الوكيل الإعلاني لشبكة قنوات on، وذلك بعد إنهاء العلاقة مع شركة بروموميديا نهاية الأسبوع الماضي.

وصرح تامر مرسي رئيس مجلس إدارة إعلام المصريين المالكة لشبكة قنوات on، بأن اختيار "دي ميديا" جاء بناء على معايير تم وضعها والاختيار على أساسها بعد المفاضلة بين أفضل العروض، مؤكدا على أن "دي ميديا" ستكون شريكا استراتيجيا في إرساء المنظومة الإعلانية لمجموعة "إعلام المصريين".

وأوضح مرسي، أن قنوات on لديها محتوى قوي في الفترة القادمة سواء على مستوى دراما رمضان أو برامج جديدة خلافا للحقوق الحصرية لمنتخب مصر أثناء مبارياته القادمة في الطريق إلى روسيا 2018.

اقرأ أيضا:

انتهاء التعاقد بين شبكة قنوات ON وبرومو ميديا.. ووكيل إعلاني جديد خلال ساعات



