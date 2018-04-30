وكيل «تعليم الغربية» يتابع سير امتحانات النقل بمدارس غرب طنطا

تفقد الشناوي عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم الإثنين، سير امتحانات النقل بمدرسة كفر خضر الاعدادية المشتركة التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية، حيث اطمأن على سير الامتحانات بشكل طبيعي، وتأكد من عدم وجود أي شكاوى من الامتحانات، كما تابع سير الامتحان بمدرسة كفر مسعود الابتدائية المشتركة، للتأكد من عدم وجود شكاوى أيضًا.

وشدد وكيل الوزارة على الضوابط الامتحانية والتزام الجميع بتعليمات سير الامتحانات، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالنظافة العامة بالمدارس، كما نبه على جميع اللجان والملاحظين بضرورة التعامل الهادئ مع الطلاب أثناء سير الامتحانات وتوفير الجو المناسب لهم.

وأضاف، أنه لابد من التواصل مع غرفة العمليات بالإدارة التعليمية، حال حدوث أي طوارئ أو عقبات تعوق سير الامتحانات.