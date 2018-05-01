«الأرصاد» تكشف درجات الحرارة المتوقعة خلال شهر رمضان

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن التغيرات المناخية أصبح تأثيرها واضح في مصر، مشيرًا إلى أن فصل الصيف هذا العام سيكون أشد حرارة من الصيف الماضي.

وأوضح «عبد العال» في لقائه ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مع الإعلامي أحمد موسى، مساء الاثنين، أن نسبة الرطوبة تخطت 80%، وهو ما تسبب في الشعور بحرارة فصل الصيف الماضي، وليس ارتفاع درجات الحرارة.

وتابع: «نتوقع طقس حار في رمضان هذا العام، نظرًا لتزامنه مع فصل الربيع، وميزة فصل الربيع أن درجة الرطوبة فيه ليست عالية بالمقارنة بفصل الصيف، ونأمل أن تكون درجات الحرارة جيدة»، متوقعًا ألا تزيد درجات الحرارة طوال شهر رمضان عن 32 درجة وبحد أقصى 37 درجة.