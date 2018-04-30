إصابة 3 عمال إثر انفجار أسطوانة غاز لارتفاع الحرارة بالإسكندرية

أصيب 3 أشخاص هم: "دعاء. ع. ع" 35 عاما، و "عبدالله. ع. ص" 19 عاما، و"يسري. م. ع" 45 عاما، عاملين بمصنع ملابس، بحاله إختناق؛ نتيجه تصاعد الأدخنة من مصنع مجاور لتعبئة الغازات الصناعية، في منطقه الكيلو 28 بالطريق الصحراوي، دائره قسم شرطة أول العامرية غرب الإسكندرية، وتم إسعافهم بمكان البلاغ.

تلقي اللوا مصطفي النمر، مدير أمن الإسكندرية بلاغا من إدارة شرطة النجدة، يفيد نشوب حريق بمصنع لتعبئة الغازات الصناعية، فتم الدفع ب4 سيارات إطفاء تابعة لإدارة الحماية المدنية، بقيادة العميد فؤاد الغنيمي، وتم السيطره على النيران وإخمادها، وذلك وفقا لبيان صحفي صادر عن شرطة الثغر، اليوم الإثنين.

وكشف الفحص الأولي أن المصنع مساحته 600 مترا، مكون من طابق أرضي لتعبئه غازي الأوكسجين والنيتروجين، ملك ورثة "حسن. أ. ع" ونشب الحريق داخل عنبر لتعبئة الغازات مساحته 50 متر مربع، نتيجه إنفجار اسطوانة غاز النيتروجين، وامتدت النيران لمقدمة سيارة تحمل رقم "ع و ا 657 مصر" ملك "هشام. ا. ر" 45 عاما، مقيم في منطقه الحضرة، دائرة قسم شرطة باب شرقي "أحد عملاء المصنع" تصادف وقوفه بالسيارة خارج العنبر، مما أدي لحدوث تلفيات ب4 اسطوانات داخل العنبر، وإحتراق كابينة السيارة.

وبسؤال المدير المسئول عن المصنع ويدعى "أحمد. ع. م" 42 عاما، مقيم في منطقة الناصرية القديمة، دائرة قسم شرطة "ثان العامرية" أرجح سبب الحريق لتمدد الغاز داخل الإسطوانة نتيجة إرتفاع درجة حرارة الجو، ولم يتهم أحد بالتسبب في الحريق.

كما كشفت التحريات أن المصنع غير مستوفي الإشتراطات الوقائية ضد أخطار الحريق، ومحرر له عدد من المخالفات رغم أنه مرخص، فتحرر محضر "إداري" قسم شرطة "أول العامرية" وإخطار قسم الأدلة الجنائية، وكلفت إداره البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة؛ لتتولى التحقيق.