نتنياهو يكشف عن دليل قاطع على مشروع سري إيراني لتطوير سلاح نووي

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الإثنين، عما وصفه بـ"دليل قاطع" عن وجود مشروع سري يجري في إيران لتطوير سلاح نووي، وهذا دليل يثبت أن إيران كذبت على المجتمع الدولي.

وقال نتنياهو إن إسرائيل كشفت عن 55 ألف ملف تحتوي على معلومات "تجريم" بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وأضاف أنه بعد التوقيع على الاتفاق النووي الإيراني عام 2015 مع القوى الدولية، أخفت إيران العديد من الوثائق التي احتوت على معلومات عن برنامج نووي لتطوير ما يعادل "خمسة قنابل على غرار قنبلة هيروشيما لوضعها في صواريخ باليستية".

وتابع: "إيران خططت على أعلى المستويات لمواصلة تصنيع أسلحة نووية".

واستطرد أن هذه المعلومات يتم التحقق منها من جانب الولايات المتحدة.