الوحدة السعودي يقترب من ضم رمضان صبحي

كشفت تقارير سعودية، أن نادي الوحدة دخل في مفاوضات جادة مع رمضان صبحي نجم المنتخب الوطني، والمحترف ضمن صفوف ستوك سيتي الإنجليزي، للانضمام إلى صفوف الفريق خلال الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت صحيفة «المدينة» أن المفاوضات بين الوحدة السعودي ورمضان صبحي وصلت إلى المرحلة الأخيرة.

وكان الفريق السعودي قد أعلن في وقت سابق عن إنهاء التعاقد مع محمد عواد، حارس الإسماعيلي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مع وجود بند يسمح للوحدة بشراء اللاعب، بناء على تصريحات رئيس النادي.

وكان صبحي، قد انتقل إلى صفوف ستوك سيتي مطلع موسم 2016-2017، وشارك مع الفريق في 45 لقاء بجميع البطولات، سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع مثلها.

وكان الفريق السعودي معاقب من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بمنع تسجيل لاعبين محترفين، غير أن هذا الحظر قد رفع مؤخرًا بعد تسديد قيمة المبلغ الذى كان مستحقا عليه لصالح اللاعب أودلف ليما.

وصعد فريق الوحدة، إلى دوري المحترفين السعودي، بعد أن توج بلقب دوري الدرجة الأولى للعام الحالي 2017-2018.