قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن مصر تعيش حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مشيرًا إلى بدأ الموجة غرب البلاد أمس لتمتد اليوم إلى داخل البلاد.

وأضاف «عبد العال»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الإثنين، أن محافظة القاهرة تأثرت بالعاصفة الترابية منذ ساعات مساء اليوم، على أن تمتد لاحقًا إلى شمال سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وأوضح أنه خلال الساعات المقبلة تبدأ فرص سقوط الأمطار التي قد تصل إلى حد السيول على المناطق الجبلية، منوهًا بأن الأمطار ستبدأ خفيفة لتزداد شدتها صباح الثلاثاء، وتستمر على مدار اليوم، لتخف بعد ذلك صباح الأربعاء وتنتهي تمامًا بعد ظهر الأربعاء.